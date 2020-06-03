Есть жертвы: в Петербурге произошел пожар в жилом доме

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в среду, 3 июня, в 01.15. В квартире, площадью 50 квадратных метров, загорелась обстановка.

«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», - приводит РИА Новости данные МЧС.

Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и 7 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 02.16. Устанавливаются причины происшествия.