Есть жертвы: в Петербурге произошел пожар в жилом доме
По информации МЧС РФ, общая площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила 18 квадратных метров.
© Фото: Юлия Никулина vk
В Санкт-Петербурге в Выборгском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Сообщение о возгорании поступило в среду, 3 июня, в 01.15. В квартире, площадью 50 квадратных метров, загорелась обстановка.
«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», - приводит РИА Новости данные МЧС.
Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и 7 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 02.16. Устанавливаются причины происшествия.