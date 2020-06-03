Стоимость барреля нефти Brent превысила 40 долларов

В первые с начала марта 2020 года стоимость фьючерсов на нефть марки Brent пересекла отметку в 40 долларов. По состоянию на 04.40 по московскому времени цена августовских фьючерсов выросла на 1,51% и составляет 40,23 доллара за баррель.

Также выросли в цене и июльские фьючерсы на нефть марки WTI. Цена за баррель выросла на 2,42% и составляет 37,70 долларов.

Обвал нефтяных котировок начался 6 марта. Тогда цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель, чего не случилось с зимы 2016 года. Это было связано с заседанием ОПЕК+, страны-участники которого не смогли договориться о снижении добычи нефти или продлении соглашения.

В результате 1 апреля со стран-участниц альянса были сняты ограничения на добычу, что привело в дальнейшем к падению стоимости нефтяных фьючерсов до отрицательных значений.