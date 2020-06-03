Глава госпиталя Бурденко рассказал о добровольцах для испытаний новой вакцины от COVID-19

Завершен отбор добровольцев из числа военнослужащих для участия в клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса. Эксперимент будет проводится на базе 48 ЦНИИ Минобороны России. Желающих выбирали среди контрактников, так как подобные исследования с участием призывников запрещены.

Создатели вакцины намерены проверить ее на безопасность и выяснить, насколько быстро организм сможет выработать необходимый уровень антител против коронавирусной инфекции после введения препарата.

«Нам необходимо было отобрать около 50 человек, отвечающих критериям исследования. Среди них: добровольное информированное согласие, отсутствие хронических заболеваний у военнослужащих, которые могут повлиять на трактовку клинических исследований. Очень важно не допустить заражения добровольцев новой коронавирусной инфекцией до начала исследований, поэтому участники эксперимента будут две недели находиться в изоляции, где мы обеспечим их тестирование на отсутствие коронавируса», - отметил начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко, профессор Евгений Крюков.

Среди добровольцев находятся десять медицинских работников, которые будут принимать участие в эксперименте. Ранее стало известно о готовности новой вакцины к испытаниям на людях. До этого препарат проверили на безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Лекарство вводили маленьким и большим лабораторным животным, которые продемонстрировали устойчивый иммунитет к коронавирусу.