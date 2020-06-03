Будущие юнкоры: «Юнармия» организовала дистанционный летний лагерь с медиа-сменой

Впервые в истории движения «Юнармия» со 2 по 8 июня пройдет медиа-смена в режим онлайн. Участники «Я – Юнармия» научатся блогингу, познакомятся с основами журналистики и работой корреспондентов, а также получат возможность выиграть уникальные призы.

Педагогами будущих юнкоров станут опытные специалисты, которые представляют федеральные телеканалы и ведущие печатные издания страны. Среди них ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, оператор телеканала «Россия» Александр Летунов, продюсер проектов на канале «Пятница» Олег Ипатов, старший преподаватель Школы юных корреспондентов Анна Тарасова.

Уже стало доброй традицией организация «Юнармией» ежегодных профильных смен совместно с федеральными и региональными центрами отдыха для детей и подростков. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом программа «Юнармейское лето» откладывается. Поэтому в Движении решили организовать дистанционный летний лагерь с курсом журналистики.

«Мы запускаем этот проект вместе с «Парком Патриот Медиа». Пока что детские лагеря не могут работать в прежних условиях, и нам нужно было найти альтернативу. Выбрали журналистику как одно из самых популярных и востребованных направлений», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Он дополнил, что за дистанционную смену ребята познакомятся с работой на телевидении и в печатных изданиях. Они смогут пополнить ряды Школы юных корреспондентов, а также создадут свои каналы на YouTube, в TikTok и других современных ресурсах, уточнил Романенко.

Как и в обычном лагере, у юнармейцев будут свои вожатые. Также не отменяются вечерние посиделки у костра и песни под гитару. В конце медиа-смены для участников проведут конкурс. Три победителя получат сертификат на бесплатное участие во Всероссийском медиафоруме «Защитник», который состоится в Москве в феврале 2021 года.