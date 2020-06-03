Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ветром не принесет»: эксперт рассказал о смысле ношения маски на улице

Тамара Астапенкова
03:51 03.06.2020
Профессор Давид Лурье опроверг распространенное мнение о том, что длительное ношение маски может нанести вред здоровью.
«Ветром не принесет»: эксперт рассказал о смысле ношения маски на улице
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Ношение маски необходимо для предотвращения распространения инфекции, но в этом нет необходимости, если человек находится на улице или рядом нет других людей. Такое мнение высказал глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.

«Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», - рассказал Лурье РИА Новости.

Врач напомнил, что вирус передается от человека к человеку в закрытых помещениях, таких как офисы, классы, лифты, при близком контакте или во время работы с инфицированными пациентами.

«Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесет», - отмечает врач.

Лурье опроверг распространенное мнение о том, что длительное ношение маски может нанести серьезный вред здоровью. Врач в качестве доказательства своих слов привел в пример культуру ношения масок в некоторых странах Азии. По словам профессора, исследований, что маска может стать причиной заболеваний, на данный момент нет.

Ранее пульмонолог объяснила почему нельзя заниматься спортом и другими физическими нагрузками в маске. По словам доктора, спортсмены дышат полной грудью, у них учащается дыхание, которое становится более глубоким. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул. В результате повышается риск инфицироваться «каким-нибудь патогеном».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2020, 18:02
Путин разрешил награждать знаком отличия «За благодеяние» за волонтерство
Дата03.06.2020, 00:00
ЦНИИ Минобороны РФ: испытание вакцины от коронавируса на людях завершится в июле
Дата02.06.2020, 12:56
Матчи Российской футбольной премьер-лиги возобновятся 19 июня
Дата02.06.2020, 15:45
РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:02 Армия
Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90%
03:51 В стране и мире
«Ветром не принесет»: эксперт рассказал о смысле ношения маски на улице
03:31 В стране и мире
Видео
Смотр расчетов: в Петербург прибыли участники парада Победы
03:20 В стране и мире
«Подсмотрел у русских»: немецкое издание рассказало о концепции Маска
03:00 В стране и мире
В Турции рассказали о совместной работе с Россией над созданием вакцины от COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Работа особых отделов: какие тайны истории приоткроет найденный под Ростовом сейф времен ВОВ
Ученые раскрыли тайну 3500-летней «дамы в колодце»
Фитнес-тренер рассказала, как входить в спортивный режим после снятия ограничений
Врач рассказал, как бороться со скачками давления
Дезинфекция ультрафиолетом: в «Росатоме» разработали метод борьбы с коронавирусом
Видео
Костер на 18 миллионов: момент поджога 13 авто в Кургане попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.