«Ветром не принесет»: эксперт рассказал о смысле ношения маски на улице

Ношение маски необходимо для предотвращения распространения инфекции, но в этом нет необходимости, если человек находится на улице или рядом нет других людей. Такое мнение высказал глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.

«Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», - рассказал Лурье РИА Новости.

Врач напомнил, что вирус передается от человека к человеку в закрытых помещениях, таких как офисы, классы, лифты, при близком контакте или во время работы с инфицированными пациентами.

«Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесет», - отмечает врач.

Лурье опроверг распространенное мнение о том, что длительное ношение маски может нанести серьезный вред здоровью. Врач в качестве доказательства своих слов привел в пример культуру ношения масок в некоторых странах Азии. По словам профессора, исследований, что маска может стать причиной заболеваний, на данный момент нет.

Ранее пульмонолог объяснила почему нельзя заниматься спортом и другими физическими нагрузками в маске. По словам доктора, спортсмены дышат полной грудью, у них учащается дыхание, которое становится более глубоким. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул. В результате повышается риск инфицироваться «каким-нибудь патогеном».