«Подсмотрел у русских»: немецкое издание рассказало о концепции Маска

Основатель компании SpaceX Илон Маск «подсмотрел у русских» концепцию раздельной доставки в космос людей и грузов. Такую версию выдвинула немецкая газета Der Tagesspiegel.

По мнению издания, новая «постшаттловская» концепция США заметно изменилась по сравнению с прошлой, начиная с материалов и заканчивая экономической моделью и модой. Раньше американские космические челноки должны были перевозить одновременно тонны грузов, так и более 20 членов экипажа. Теперь предусмотрено разделение людей и материалов.

«Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических “грузовиков” и пилотируемых кораблей», - пишет издание.

В материале приводится объяснение Маском целесообразности раздельной доставки в космос людей и грузов. В перспективе, компания SpaceX планирует отправлять в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов.

«Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые “прокатили” до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», - пишут авторы материала.

В субботу, 30 мая, состоялся запуск с мыса Канаверал во Флориде многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon. На следующий день астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли после стыковки на МКС. Впервые за почти десять лет в США был совершен пилотируемый космический полет.