Смотр расчетов: в Петербург прибыли участники парада Победы

Сегодня в Санкт-Петербург прибыли бойцы из Западного военного округа (ЗВО), привлекаемые к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие и боевая техника прибыли из мест постоянной дислокации в Москве, Брянской, Новгородской и Ленинградской областей.

В военном параде на Дворцовой площади примет участие около пяти тысяч военнослужащих ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Также будет привлечено более 100 единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий запланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию транспортных средств и помещений для проживания. Кроме того, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков, а каждый участник парада пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечат перчатками, медицинскими масками и антисептиками, а контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут минимизированы.















