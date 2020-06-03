«Хороших новостей нет»: брат Хабиба рассказал о состоянии его отца

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии своего дяди, отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

По словам Умара, точных данных пока нет, состояние 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стабильно тяжелое. Однако наметилась положительная динамика в лечении заболевания.

«У дяди состояние такое, стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но хороших новостей особо нет», - сказал Умар Нурмагомедов в Instagram Gorilla Fighting.

Напомним, что Нурмагомедов-старший в середине апреля был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию.

Через месяц стало известно, что знаменитый тренер, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса за 18 воспитанников - чемпионов мира по боевому самбо, находится в коме в одном из московских военных госпиталей.

Позже выяснилось, что у Абдулманапа выявлен коронавирус. Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ. Позже в прессе появилась информация, что на фоне COVID-19 у Нурмагомедова-старшего развивается отек легких.