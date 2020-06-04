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Авиация МЧС доставит спасателей к месту разлива нефтепродуктов в Норильске

Ян Брацкий
00:20 04.06.2020
В настоящее время на месте ЧП работы уже ведутся. Специалистами МЧС откачано более 100 тонн нефтепродуктов, попавших в воду и почву.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Lara Mechnikova, ВКонтакте

Самолет МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра. Они будут направлены в Норильск для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Спецборт МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Новосибирск, где его ожидает группировка Сибирского спасательного центра. Завтра борт МЧС России доставит 100 человек Сибирского спасцентра в город Норильск», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

В настоящее время на месте ЧП работы уже ведутся. Специалистами МЧС откачано более 100 тонн нефтепродуктов, попавших в воду и почву. Для мониторинга ситуации спасатели активно применяют беспилотные системы. Лаборантами взяты пробы воды в реках Дальдыкан, Амбарная и озере Пясино.

Кроме того, на место происшествия вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев, который будет лично курировать ход работ.

Авария на ТЭЦ-3 произошла еще 29 мая, однако известно о ней стало спустя два дня. По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара с топливом. Большое количество нефтепродуктов попало в реку Далдыкан и Амбарная, на которых спасатели продолжают возводить боновые заграждения. 

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