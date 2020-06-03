В Москве скончались 64 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 64 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Накануне стало известно о смерти 61 человека с коронавирусом. Таким образом общее число летальных случаев от COVID-19 в Москве увеличилось с 2 685 до 2 749 человек.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых властями Москвы для борьбы с распространением коронавируса. Ведомствам поручено уделить особое внимание на положения, которые больше всего затрагивают права и интересы граждан.