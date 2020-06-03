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Сирия получила вторую партию модернизированных МиГ-29 из России

Вадим Синицын
23:45 03.06.2020
Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между странами.
Сирия получила вторую партию модернизированных МиГ-29 из России
© Фото: Минобороны России

Сирийская Арабская республика получила вторую партию усовершенствованных боевых самолетов МиГ-29 из Российской Федерации. Об этом сообщает посольство России в Сирии.

«Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами», - цитирует РИА Новости сообщение дипломатической миссии.

Также уточняется, что военнослужащие сирийской армии уже приступили к полетам на полученных модернизированных истребителях.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

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