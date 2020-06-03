Трое экс-полицейских обвинены в подстрекательстве к убийству по делу Флойда

Трое бывших офицеров полиции, которые участвовали в задержании темнокожего американца Джорджа Флойда, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Таким образом обвинения выдвинуты всем четверым экс-полицейским. Об этом сообщила сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

«Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Чавена на убийство 2-й степени, а также предъявил обвинения трем другим полицейским. Это еще один важный шаг к правосудию», - написала сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что Джорджа Флойда задержали 25 мая в Миннеаполисе за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. По вызову приехали четверо полицейских: Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао и Дерек Чавен, который поставил колено на шею Флойда и удерживал его почти 8 минут. После гибели Флойда и опубликованной в Сети записи его задержания, все четверо были уволены из полиции.

Дереку Чавену пока предъявлено обвинение по двум пунктам: непредумышленное убийство 2-й степени и убийство 3-й степени, которое будет снято. Первое заседание с участием бывшего полицейского Дерека Чавена запланировано на понедельник, 8 июня.

После обнародования записи с гибелью темнокожего Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Во многих штатах введен комендантский час. Дональд Трамп пригрозил мобилизовать все имеющиеся в стране военные и гражданские ресурсы и ввести федеральные войска для прекращения беспорядков.