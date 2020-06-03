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Мурашко перечислил случаи для госпитализации пациентов с легкой формой коронавируса

Иван Линдеманн
22:52 03.06.2020
Министр здравоохранения заявил, что это стоит делать, если на амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания.
Мурашко перечислил случаи для госпитализации пациентов с легкой формой коронавируса
© Фото: РИА Новости

Протекание коронавируса в легкой форме вовсе не означает, что у пациента не могут возникнуть осложнения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что, если зараженному, который лечится на дому, становится хуже, то его стоит госпитализировать. Мурашко сообщил, что в новых рекомендациях Минздрава говорится о критической точке - это третьи сутки заболевания.

«Если на амбулаторном лечении на третьи сутки сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации для того, чтобы в условиях уже стационара или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений», - отметил министр в эфире Первого канала.

Кроме того, в рекомендациях Минздрава сообщается, что у пожилых людей болезнь чаще всего протекает без симптомов, но может вызвать нетипичные осложнения: понижение давления, конъюнктивит и бред.

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