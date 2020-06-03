Вспышки электричества и летающие крыши: мощный ураган в Чечне попал на видео
Официальных данных о жертвах и пострадавших от урагана нет.
© Видео: NewsFrol vk, abuhafsahshishani Insta © Фото: abuhafsahshishani Insta
На Чечню вечером 3 июня обрушился мощный ураган. Ветер валил деревья, срывал с домов крыши и рвал провода электропередач, видно из роликов, распространенных в социальных сетях.
В горах из-за разгула стихии начался камнепад. Сильный ветер в некоторых местах сопровождался ливнями и градом.
Официальных данных о жертвах и пострадавших от урагана нет. Глава региона Рамзан Кадыров поручил экстренным службам немедленно приступить к ликвидации последствий стихийного бедствия.