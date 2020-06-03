Белый дом отрицает использование газа и резиновых пуль при разгоне протестующих

При разгоне протестующих в Вашингтоне на площади Лафайет-сквер полиция не применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Там применялся минимум силы», - отметила она.

При этом Макинани заявила, что правоохранительные органы имели все основания для того, чтобы разогнать демонстрантов, которые в понедельник, 1 июня, устроили у Белого дома протестную акцию.

«В полицейских бросали петарды, бутылки с замороженной водой, и у полицейских не было другого выхода. Были приняты адекватные меры», - подчеркнула пресс-секретарь.

В социальных сетях тем временем периодически появляются видео, на которых запечатлены моменты применения полицейскими резиновых пуль или слезоточивого газа.

Протесты в США начались после того, как 25 мая в результате грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд.