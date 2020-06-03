Спорт и лечебное голодание: врач назвал способы борьбы с метеозависимостью

Физические нагрузки и лечебное голодание могут помочь организму человека избавиться от метеозависимости. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-терапевт Александр Барвинский.

Чтобы не бороться с симптомами метеочувствительности – скачками давления или головной болью – следует повышать адаптивную реакцию организма к изменениям окружающей среды, отметил он.

«Чтобы совершенствовать свою реакцию на любые изменения окружающей среды, чтобы снижать свою зависимость от перепадов температур, от давления, от магнитных бурь, нужно заниматься своим здоровьем глобально. Нужно вести здоровый образ жизни, стараться давать себе какие-то физические нагрузки, проходить курс лечебного голодания», - пояснил Барвинский.

К физическим нагрузкам, например, могут относиться ежедневная зарядка и прогулки на свежем воздухе, уточнил врач.