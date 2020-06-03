Подмосковные терапевты и педиатры с 15 июня начнут принимать пациентов

В Московской области с 15 июня терапевты и педиатры начнут принимать пациентов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8-го числа. Поэтапно будем открывать. С 15 начнут работать терапевты и педиатры», - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что в настоящее время в Подмосковье отменены цифровые пропуска на передвижение, открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты, солярии и бани. Остальные ограничения действуют в регионе до 14 июня.