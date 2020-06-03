Истощенная с обморожением: в Брянске завели уголовное дело после обнаружения семилетней девочки

В Брянске следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одном из частных домов семилетней девочки с истощением и обморожением. Ребенка случайно обнаружил сосед в комнате, запертой на щеколду. Девочка проживала вместе с приемными родителями.

«Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие причинению ребенку физических страданий и телесных повреждений, проверены социально-бытовые условия проживания ребенка», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Брянской области.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: «Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе».

Приемная мать ребенка задержана, девочка находится под наблюдением врачей. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям социальных служб и опеки, которые должны были следить за условиями проживания ребенка в приемной семье.