НТЭК направила в правоохранительные органы копии сообщений об утечке топлива

Норильско-Таймырская энергетическая компания направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об утечке топлива. Об этом сказано на сайте «Норильского никеля».

В сообщении говорится, что НТЭК своевременно информировала об инциденте и действовала в соответствии с планом ликвидации аварии.

«Информация в соответствии с планом ликвидации аварии диспетчером предприятия подавалась в городской штаб по ГО и ЧС, который послал эту информацию в краевое управление МЧС», - заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

Он сообщил, что специальные группы производили облеты, были подготовлены бригады, которые приступили к выемке зараженного грунта.

«Связались со специалистами, которые работают с данными условиями. Это спасательная группа Минтранса, морские спасатели, которые в ночь на 30 число уже высадились на площадке, разбили лагерь, привезли специальные боны - заграждения. Эти боны были выставлены по реке Амбарная», - отметил Дяченко.

В результате этих действий удалось локализовать дальнейшее распространение нефтепродуктов в систему озера.

Разгерметизация хранилища, в котором содержалось топливо, произошла 29 мая. Спустя короткий промежуток времени более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов вылилось в окружающую среду.

«Первым эту информацию получил охранник нашего предприятия. Он увидел, что горит автомобиль, который проезжал мимо и попал в проливающуюся жидкость. В результате произошло возгорание», - рассказал вице-президент «Норникеля».

В среду, 3 июня, Владимир Путин раскритиковал главу НТЭК за то, что об инциденте было доложено только через два дня. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.