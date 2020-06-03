Специалисты МЧС откачали более 100 тонн топлива на месте ЧП в Норильске

К ликвидации последствий разлива топлива в Норильске привлечены около 190 специалистов и 35 единиц техники. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

«На месте ЧС работает оперативная группа ведомства, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже откачано более 100 тонн нефтепродуктов.

«С целью проверки утечки нефтепродуктов в водоисточники проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлечена авиация», - рассказали в МЧС.

В четверг, 4 июня, на место происшествия будут доставлены еще 100 человек Сибирского спасательного центра.

Также на место разлива нефтепродуктов в Норильске вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.