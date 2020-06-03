В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня

На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причиной стал разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

«Данное решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева», - заявили в МЧС.

Сам Зиничев вылетел на место происшествия. Специалисты МЧС, как сообщается, уже откачали более 100 тонн нефтепродуктов.

В Генпрокуратуре сообщили, что начальник цеха ТЭЦ-3, где и произошла утечка, задержан. Всего на данный момент из-за разлива топлива заведено три уголовных дела: «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».

В среду, 3 июня, Владимир Путин заявил, что надо привлечь к ответу компанию, виновную в произошедшем. Президент России поручил министру энергетики Александру Новаку оперативно разобраться в ситуации.