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Глава МЧС РФ вылетел в район разлива топлива в Норильске

Анна Касаткина
19:56 03.06.2020
На совещании с президентом Владимиром Путиным происшествие объявили ЧС федерального масштаба.
Глава МЧС РФ вылетел в район разлива топлива в Норильске
© Фото: Москва ЧП Россия vk

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел на место разлива нефтепродуктов в Норильске. На территории города объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

Третьего июня селекторное совещание по ситуации прошло при участии президента Владимира Путина. Глава государства согласился с инициативой Зиничева объявить режим ЧС в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.

Зиничев обратил особое внимание на необходимость в кратчайшие сроки собрать и утилизировать нефтепродукты для минимизации негативных последствий экологического и экономического характера.

«Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации», - цитирует министра пресс-служба МЧС.

Спасательные подразделения на месте происшествия выполняют комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Работает оперативная группа ведомства, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. С учетом полученных данных проводятся расчеты, строятся ортофотопланы и модели развития обстановки. Всего от РСЧС привлечено порядка 190 человек и 35 единиц техники… Для проверки утечки нефтепродуктов в водоисточники проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино», - рассказали в министерстве.

Авария на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль, начался пожар на площади 350 квадратных метров. Часть нефтепродуктов попала в реки и грунт. Расследование по факту произошедшего ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

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