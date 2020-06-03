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«Все было моментально выдано FBI»: Бутина рассказала о принципах действий иностранных соцсетей

Владимир Расходчиков
23:10 03.06.2020
Правозащитница Мария Бутина рассказала о способах и мерах противодействия блокировкам журналистов в иностранных социальных сетях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: facebook

В конце мая с сервиса американского видеохостинга YouTube без объяснения причин были удалены аккаунты одного из главных телеканалов полуострова «Крым 24» и каналы двух информагентств, специализирующихся на освещении событий из горячих точек - Anna News и News Front.

В эфире ток-шоу «Открытый эфир» член экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Мария Бутина рассказала, что делать и как можно противостоять таким действиям иностранных социальных сетей.

«Когда я оказалась арестована, Facebook, Dropbox, GMail, все это было моментально выдано FBI, все мои данные вплоть до последнего сообщения. Другой разговор, что у меня ничего не было, я ничего не сделала, но это никого в общем-то не волновало. Здесь какой-то личной свободы абсолютно нет, не нужно обманываться. Этому нужно активно противостоять, я не исключаю необходимости создания социальной сети в России, которая была бы альтернативой тому, что происходит. Потому что альтернативную позицию наших журналистов попросту блокируют и все, либо ее забрасывают фейковой информацией и она исчезает в ленте новостей», - заявила правозащитница.

Ранее видеохостинг Youtube также заблокировал видео с обращением Путина к нации, которое он сделал 25 марта. Тогда, компания Goggle объяснила блокировку видео технической ошибкой и восстановило его.

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