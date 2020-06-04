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Ученый объяснил, как создаются новые вакцины от COVID-19 в России

Владимир Расходчиков
00:10 04.06.2020
Кандидат биологических наук Федор Лисицын рассказал о создании, ходе разработки и испытаниях новых вакцин от коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ricardo Castelan Cruz, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России ожидают скорого появления первых вакцин от Covid-19. Ученые, лаборатории и институты ведут исследования в этом направлении и уже начали появляться первые результаты. О ходе разработки отечественных вакцин от коронавируса в студии ток-шоу «Открытый эфир» рассказал кандидат биологических наук, ведущий специалист «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Федор Лисицын.

«В настоящий момент в России разрабатывается 11 вакцин, они все разные по типу: одна вакцина разрабатывается для населения,  одна для тех, кто работает с коронавирусом непосредственно и исследования тоже нужны. Победит - лучший.  Вакцина, разработанная в Гамалеи рассчитана на быстрый иммунный ответ, после вакцинации человек должен иметь достаточный уровень иммунитета, чтобы противостоять коронавирусной инфекции», - заявил ученый.

Также, Федор Лисицын объяснил, как появилась данная вакцина и какими темпами движется ее разработка.

«Это векторная вакцина, взят безопасный для человека аденовирус, у которого изменен геном, туда вставлен ген короны, самого коронавируса. Возможно, эта вакцина не будет длительной, но она очень нужна здесь и сейчас. Создана вакцина 22 марта - оцените скорость! А уже 19 апреля начали испытания на сотрудниках института, сейчас начинаются испытания на добровольцах. Сотрудники института первыми были привиты, чтобы дальше работать с коронавирусом», - рассказал эксперт.

Тем временем, эксперты Минобороны РФ, совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии завершают подготовку к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19 на людях. Он состоится в учреждении при 48 ЦНИИ Минобороны РФ.

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