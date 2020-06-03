Минздрав перечислил нетипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей

У пожилых людей коронавирус может протекать с симптомами,которые несвойственны другим. Так, он может вызывать бред и понижать давление. Об этом заявили в министерстве здравоохранения России.

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», - заявили в ведомстве.

Также в Минздраве подчеркнули, что само заболевание может протекать нетипично. У людей в возрасте чаще всего отсутствует лихорадка, кашель и отдышка. В ведомстве предупредили, что коронавирус может протекать в легкой форме и скрывать настоящую степень тяжести болезни.

По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случаев заражения коронавирусом, вылечились 195 957 пациентов, еще 5215 человек скончались.