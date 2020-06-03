Полсотни добровольцев: как будут испытывать разработанную военными биологами вакцину против COVID-19

Вакцина от коронавируса, над которой работают военные биологи, готова для клинических испытаний на человеке. Третьего июня добровольцы разместятся в специальном учреждении на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где и начнутся испытания вакцины, разработанной совместно с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Отбор кандидатов осуществлялся среди военнослужащих по контракту. Нам необходимо было отобрать около 50 человек, отвечающих критериям исследования, среди которых добровольное информированное согласие, отсутствие хронических заболеваний, в том числе онкологических, гомологических, которые могут существенно повлиять на течение, на трактовку клинических исследований и результат клинических исследований», - рассказывает начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко Евгений Крюков.

Кандидатов отбирали по всей стране - из разных частей и подразделений Вооруженных сил. Среди 50-ти добровольцев - пять женщин и десять медицинских работников. Всех предварительно полностью обследовали: для чистоты эксперимента пациенты должны быть здоровы и не болеть в течение последнего месяца. И, тем не менее, всех изолируют на две недели, чтобы исключить заражение COVID-19. Только потом добровольцам введут вакцину, которая успешно прошла доклинические испытания на животных.

«Ранее специалистами 48-го института была доказана эффективность и безопасность этого препарата как на крупных лабораторных животных, так и на мелких: обезьянах и хомяках», - говорит начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Сергей Борисевич.

Клинические испытания проходят на базе НИИ Минобороны, где раньше уже успешно изучали очень опасные вирусы и создавали вакцины. Геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром, универсальная гриппозная вакцина.

Доклинические испытания вакцины от коронавируса завершили, как и планировалось, к 1 июня. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту. Теперь в ходе тестов надо понять главное.

«Первое - является ли вакцина безопасной и как хорошо она переносится. И второй важный момент, это насколько она является иммуногенной, то есть насколько организм на введение вакцины может выработать защитный уровень антител против коронавирусной инфекции», - объясняет Крюков.

Разработкой вакцины от COVID-19 сейчас занимается несколько научных учреждений России. Первые клинические испытания препарата, разработанного в исследовательском центре имени Гамалеи совместно с Министерством обороны, должны завершить до конца июля.