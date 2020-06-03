Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство. О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

По информации агентства «БЕЛТА», в среду, 3 июня, было проведено совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу кабинета министров. В мероприятии принимали участие председатель Совета республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

О том, что Лукашенко хочет обновить правительство, он сообщил в конце мая. Белорусский лидер объяснил это тем, что летом будет в очередной раз баллотироваться в президенты. Он сообщил, что, по традиции, в стране всегда объявляют новый состав кабмина после регистрации кандидата. Это важно сделать для того, подчеркивал Лукашенко, чтобы люди видели, с кем будет работать президент.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Лукашенко занимает пост президента с июня 1994 года.