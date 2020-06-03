В советской хронике обнаружили лица группы Дятлова

Валентин Дегтерев, который известен в социальных сетях как виртуальный археолог и великий конспиролог, сообщил, что обнаружил в советской кинохронике лица некоторых участников группы Игоря Дятлова.

Дегтерев пишет, что обнаружил архивное видео 1955 года. На нем запечатлен визит в Свердловск - так тогда назывался Екатеринбург - премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди. Их приезд снимали десятки операторов.

Дегтерев утверждает, что обнаружил копию видео в архиве Свердловской киностудии. Он отсмотрел материал и увидел в одном из фрагментов двух девушек. Автор заявляет, что это были Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова.

«Как мне кажется, девушки вполне могли быть на этом мероприятии. Так как Людмила Дубинина только окончила школу и поступала в УПИ, а Зина Колмогорова уже училась в том же самом УПИ. Людмиле было 17 лет, Зине уже 18», - пишет Дегтерев.

Позднее он нашел еще один видеоматериал, на котором снят Берлин 1945 года. На кадрах, пишет Дегтерев, по улицам поверженного города маршируют солдаты, в одном из которых он увидел Семена Золотарева.

«Правда, усы у него были намного пышней, чем на других его фотографиях. Однако на груди есть медаль, скорее всего полученная за оборону Сталинграда или за храбрость», - сообщает автор.

Данные съемки, утверждает Дегтерев, были получены им в архиве исторических фильмов.