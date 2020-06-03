СК изъял документы по делу о ЧП с разливом топлива в Норильске

Следователи осмотрели зону разлива нефтепродуктов в Норильске и изъяли документацию, которая регламентирует порядок эксплуатации аварийного хранилища дизельного топлива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование происшествия центральному аппарату ведомства.

Три возбужденных уголовных дела - по статьям 254 («Порча земли»), 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250 («Загрязнение вод») УК РФ - объединены в одно производство.

«Назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых в том числе будут установлены сумма ущерба и причины происшествия», - сообщили в СК.

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин задержан, от дачи показаний он отказался. Следователи также допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Авария на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль, начался пожар на площади 350 квадратных метров. Часть нефтепродуктов попала в реки и грунт. Происшествие объявили чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.