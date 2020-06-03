Круглые сутки и семь дней в неделю: как в России собирают высокоточные аппараты ИВЛ

За 15 минут на рабочем столе слесаря Константина Кутенева сотни деталей, датчиков и плат приобретают форму готового аппарата ИВЛ. Первый за эту смену. У Константина - финальная, пятая стадия сборки прибора.

«На нашем участке за смену собирается минимум 50 аппаратов. Общее бригадное количество. То есть стоит план - не меньше пятидесяти собирать. И собираются. По возможности как можно больше», - рассказывает он.

Производство высокоточных медицинских приборов «Авента М» увеличено в десять раз. При этом еще на стадии сборки ведется жесткий контроль за качеством каждого узлового элемента. Введены дополнительные испытания предохранительного клапана на предмет сброса давления лишнего и герметичности самого пневмоблока для того, чтобы исключить утечки кислорода.

Начальник цеха сборки Алексей Власов показывает устройство пневмоблока – мотора будущего аппарата ИВЛ. Агрегат распределяет поток воздуха и дозирует поступающий пациенту кислород. После перегрузок на конвейере его надежность проверяется на техническом контроле.

Всего тестов и проверок каждый из собираемых на Уральском приборостроительном заводе аппаратов ИВЛ проходит более десятка. Концентрация кислорода в газовой смеси, работа в автономном режиме, в случаи отключения электричества в палате реанимации - возможность работать с сенсорной панелью в перчатках.

Финальная стадия испытаний аппаратов ИВЛ - имитация работы в условиях реанимации. Каждой машине задается вес больного, его объем легких. В таком режиме ИВЛ должен проработать более 100 часов.

Аудиторы надежности высокоточной техники, как и сборщики на конвейере, работают 24 часа. В две смены. Концентрации плотный график не мешает.

«Мы вкладываем свою душу в них. Это работа колоссальная. Работа 24 часа в сутки. Только для того, чтобы аппараты ушли с АО "УПЗ" качественными. Только для того, чтобы они в больнице были работоспособны», - говорит начальник отдела ОТК АО «Уральский приборостроительный завод» Юлия Быстрова.

Реаниматологи, работающие с больными COVID-19, отмечают – «Авента М» может без помощи врача контролировать режим дыхания. Легкие пациента вентилируются не только в принудительном режиме. При соответствующих показаниях аппарат помогает часть вдохов делать больному самостоятельно. Это, в свою очередь, ускоряет восстановление легких.

«"Авента М" была у нас на апробации около года назад. И именно поэтому мы приняли, я считаю, в общем-то правильное решение закупать аппараты "Авента М". Нам понравился аппарат тем, что он по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Это современный сервовентилятор. Мы имеем возможность сравнить отечественные аппараты с зарубежными производителями. У нас, в частности, есть аппараты американского производства. И наши аппараты ни в чем не уступают зарубежным аналогам», - поясняет заведующий отделением анестезии и реанимации ЦГБ№6 Екатеринбурга Игорь Даниленко.

Отечественные аппараты ИВЛ дешевле зарубежных. Сервисное обслуживание проводится быстрее. Реанимационные койки не простаивают без необходимой техники. А значит – помощь пациентам оказывается в срок.