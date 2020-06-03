Трамп считает вопросом здравого смысла необходимость присутствия РФ в G7

Дональд Трамп считает важным присутствие России в G7. Почему он придерживается такой позиции, президент США рассказал журналистам.

«Он (Путин. - Прим. ред.) помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже. Мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах. Когда цены на нефть опускались до нуля, это могло стоить нам пяти миллионов рабочих мест», - рассказал Трамп в интервью Fox News Radio.

При этом, как отметил американский лидер, он считает, что присутствие России в G7 - это вопрос здравого смысла и он не связан с тем, что сделал Владимир Путин.

Президент США также акцентировал внимание на том, что половина встреч G7 посвящена России, и то, что этой страны нет в международном клубе, является очень странным.

В понедельник, 1 июня, состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США, в ходе которого Трамп заявил об идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

С 1998 по 2014 год клуб носил название G8, однако после событий на Украине он сократился: его участники решили собираться без России.