Трамп заявил, что хочет заключить с Россией «ядерный пакт»

Президент США Дональд Трамп хочет ядерного пакта с Россией. Об этом американский лидер заявил в интервью радио Fox.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», - сказал Трамп в интервью радио Fox.

Второго июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе говорится, что неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования в данном документе названы одной из основных военных угроз РФ.

Выход США из ДРСМД и ДОН

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. - Прим. ред.). Он утратил свою силу 2 августа 2019 года. Уже в декабре того же года США испытали ракету, которая подпадала под ДРСМД. В мае 2020 года посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер выступила с предложением о перебазировании тактического ядерного оружия из Германии в Польшу.

Отметим, что еще до прекращения действия договора, в мае 2019 года, США развернули в Румынии систему противоракетной обороны. В нее входят универсальные установки МК-41. В августе 2019 года Владимир Путин заявил, что данные установки могут быть использованы в том числе для пусков крылатых ракет «Томагавк». Строительство подобной базы США в Польше завершится в 2022 году.

Наконец, в мае текущего года Дональд Трамп заявил о выходе из Договора по открытому небу, который предоставлял подписавшим его странам возможности совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Многие эксперты сошлись во мнении, что последовательный выход США из ДРСМД и ДОН говорит о том, что они не намерены продлевать и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III, действие которого истекает в следующем году. Об этом же неоднократно заявляли в российском МИД.