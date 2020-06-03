Лавров призвал к прекращению огня в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом призвал к скорейшему прекращению огня. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений», - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ также заявил, что российские компании готовы начать работу в Ливии, когда нормализуется обстановка.

После вторжения НАТО в Ливию, которое закончилось свержением и жестоким убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи, в стране наступил политический кризис и воцарилось двоевластие. Востоком Ливии правит избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия, а запад контролируется сформированным при поддержке ООН и Евросоюза Правительством национального согласия.