Экс-премьер-министр Украины прокомментировал шаги Зеленского по вступлению в НАТО

В последние годы власть Украины взяла курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая 2020 года подписал Годовую национальную программу по евроатлантической интеграции.

Свои сомнения по поводу реализации украинскими властями планов по вхождению в ЕС и НАТО в программе «Специальный репортаж» высказал бывший премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

«За пять лет Украина ни на полшага не приблизилась ни к чему, не выполнила ни одного своего обязательства. В том числе, кстати, те обязательства, которые взяла на себя, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС. То есть это беднейшая страна Европы, с разрушенной абсолютно экономикой, с разрушенной системой социального обеспечения. И с теми правоохранительными структурами, которые, по сути, в последнее время переродились в организованные преступные группировки», - заявил политик.

Недавно во властных кругах Украины разгорелся громкий скандал, были обнародованы записи телефонных разговоров, где человек с голосом, очень похожим на голос Джо Байдена, ведет разговор с человеком, чей голос очень похож на голос Петра Порошенко, об отставке Виктора Шокина, который в то время занимал пост генерального прокурора Украины, и предлагает миллиард долларов.