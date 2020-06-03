Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу об утечке топлива

По делу об утечке топлива в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3. Всего на данный момент из-за произошедшего заведено три уголовных дела: «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что директору АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», которое эксплуатирует ТЭЦ-3, объявлено предостережение о том, что недопустимо нарушать закон при эксплуатации других особо опасных производственных объектов.

По поручению Владимира Путина на предприятии проведут внеплановую проверку. На совещании в среду, 3 июня, президент после предложения главы МЧС признал произошедшее чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Он поручил министру энергетики Александру Новаку оперативно во всем разобраться, а компанию, которая в этом виновна, призвать к ответу.

Напомним, что инцидент произошел 29 мая. В результате произошедшего из резервуара утекло более 20 тонн горюче-смазочных материалов.