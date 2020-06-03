Трое пострадавших и искореженные машины: кадры последствий крупного ДТП в Москве

В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Сейчас там, на пересечении Садового кольца и улицы Малая Дмитровка, работают сотрудники ГАИ и медики. На кадрах видны искореженные транспортные средства.

Кроме того, на месте происшествия образовалась пробка. В ЦОДД просят водителей выбирать пути объезда.

Как рассказали в МЧС, по предварительной версии, один из автомобилистов на большой скорости влетел в поток машин. В результате аварии трое человек пострадали, один из них госпитализирован.