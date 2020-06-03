В МЧС назвали причину разгерметизации резервуара с топливом в Норильске

Причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента Владимира Путина.

«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», - сказал он.

По словам Зиничева, спасателям информация о происшествии поступила только спустя два дня - 31 мая. До этого предприятие пыталось разрешить ситуацию самостоятельно.

Авария на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль, начался пожар.