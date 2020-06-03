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Движение парализовано: на Малой Дмитровке в Москве столкнулись пять легковушек

Иван Линдеманн
16:16 03.06.2020
Сообщается, что один из автомобилей влетел в поток машин.
© Видео: taxi_to_day, Instagram © Фото: taxi_to_day, Instagram

На пересечении Садового кольца и улицы Малая Дмитровка в Москве произошло серьезное ДТП. Кадры аварии опубликованы в социальных сетях.

Видно, что повреждены пять легковых автомобилей. Кроме того, сообщается, что три человека пострадали. По информации МЧС, один из них был госпитализирован, двое отказались.

Движение по данному участку трассы затруднено. В настоящее время на месте работают медики и сотрудники ГАИ. По предварительным данным, один из автомобилей на большой скорости влетел в поток машин, вызвав цепную реакцию.

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