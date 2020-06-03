Путин поручил призвать к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске
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Владимир Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске, где вследствие аварии произошел разлив топлива, чрезвычайную ситуацию федерального характера. Также он поручил призвать к ответу компанию, которая в этом виновна.
Кроме того, в ходе совещания по ситуации президент отчитал генерального директора НТЭК.
«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?», - спросил Путин.