Путин поручил призвать к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске

Владимир Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске, где вследствие аварии произошел разлив топлива, чрезвычайную ситуацию федерального характера. Также он поручил призвать к ответу компанию, которая в этом виновна.

Кроме того, в ходе совещания по ситуации президент отчитал генерального директора НТЭК.