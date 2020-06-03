Приоритет госзакупок российской продукции и меры поддержки бизнеса: итоги совещания Путина по легкой промышленности

В среду, 3 июня, Владимир Путин провел совещание по поддержке отечественной легкой промышленности. По его итогам президент РФ дал правительству несколько поручений. В числе основных - установить приоритет в закупках отечественных товаров легкопрома.

«Здесь нет никаких нарушений правил ВТО, а также государственных корпораций, надо продумать здесь, потоньше сделать», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в настоящее время из-за вынужденных ограничений снизились продажи данной категории товаров.

«Однако как минимум на этапе восстановления отрасли необходимо поддержать спрос», - сказал Путин.

Кроме того, президент поручил кабмину подготовить меры поддержки тех предприятий легкопрома, которые работают честно.

«Хотел бы вновь повторить: важнейший приоритет государственной поддержки - это помощь компаниям, которые работают честно, соблюдают трудовые права работников, обеспечивают их социальные гарантии», - отметил глава государства.

По его словам, все дополнительные решения нужно ориентировать на поддержку именно такого бизнеса. Речь идет о борьбе с фальсификатом, создании социальных площадок для работы предприятий и настройке системы налогообложения.

Все решения по итогам совещания по поддержке легкой промышленности, как заявил Владимир Путин, необходимо включить в общенациональный план восстановления экономики.