СМИ сообщили об обысках в Российской венчурной компании

В офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме ее гендиректора Александра Повалко прошли обыски. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции изъяли документацию и информацию на электронных носителях, пишет издание. Повалко предстоит допрос в следственном департаменте МВД.

По неподтвержденным данным, уголовное дело возбуждено из-за злоупотреблений в компании на сумму $600 тысяч, потенциально сумма может увеличиться до $3 миллионов.