В Оренбургской области начали проверку после изъятия детей из семьи без решения суда

Органы прокуратуры Оренбургской области продолжают проверку обстоятельств изъятия детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области. Их забрали 27 мая. Чиновники объяснили, что дом, в котором живет семья, находится под угрозой обрушения.

Кроме того, правоохранители провели проверку и образа жизни многодетной семьи. Выяснилось, что основным ее доходом являлись пособия на детей. Мать находилась в продолжительном декретном отпуске, а отец не работал. Медики, которые постоянно посещали семью, выразили беспокойство относительно состояния здоровья детей. В настоящее время несовершеннолетние находятся в Орском специализированном доме ребенка.

«Выраженных признаков неухоженности у них не было. Но ногти были длинные, неподстриженные, под ногтями была грязь, были следы опрелостей. Дети были уставшие, голодные. Первые два дня дети были очень беспокойные», - сообщила Алла Воротникова, главный врач ГКУЗ «Орский специализированный дом ребенка».

Также проверка установила, что семья за счет средств материнского капитала приобрела одноэтажный жилой дом в 2017 году. По данным следствия, его стоимость была завышена. Кроме того, по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело.

«Организована проверка по факту возможного превышения должностных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов, связанных со способом отбирания детей», - рассказал «Звезде» Павел Кучерявенко, прокурор Домбаровского района.

В управлении МВД по Оренбургской области заявили, что семья является неблагополучной. Мать детей трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.