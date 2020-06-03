Прием пациентов из пяти районов республики: как полевой госпиталь в Ботлихе помог в борьбе с COVID-19 в Дагестане

Герой-освободитель, солдат-интернационалист и воин-кавказец, стоящие плечом к плечу. Так выглядит огромный монумент, возвышающийся над дагестанским селом Ботлих. Глава одного из крупнейших горных районов республики Руслан Гамзатов показал «Звезде» мемориальные таблички с именами земляков, погибших за родину в годы Великой Отечественной и в 1999 году. Он убежден, что общая угроза всегда сплачивала народы.

Ботлих связывает несколько близлежащих горных районов. Именно зональный охват определил, где нужнее всего помощь военных в борьбе с коронавирусом и где разворачивать мобильный военный госпиталь.

Больница самого райцентра была переполнена. А тяжелых пациентов приходилось доставлять вертолетом в Махачкалу. Или на машинах скорой помощи, а это несколько часов езды через ущелья. По словам главврача Магомедкамиля Шахрудинова, после приезда военных медучреждение удалось разгрузить. Сейчас о вспышке коронавируса здесь напоминает лишь строгий запрет на пребывание в больнице посторонних.

Центральная районная больница до недавнего времени работала в экстренном режиме. Пять из семи отделений были перепрофилированы на прием больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Сейчас медучреждение наконец-то постепенно возвращается в русло своей нормальной работы.

Многопрофильный полевой госпиталь в Ботлихе сегодня принимает пациентов из пяти районов Дагестана. В скором времени зону его ответственности планируется расширить. Хотя о работе военных врачей давно уже знают во всей республике. Жители 13 сел из равнинных районов в знак благодарности преподносят дары дагестанской земли. Две сотни килограммов садовой клубники, более тонны овощей привезли через ущелья и перевалы на высоту 1 000 метров над землей. Военный госпиталь на высоте - во всех смыслах.