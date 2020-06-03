Путин озвучил стратегическую линию России на внутреннем рынке

Россия выстраивает стратегическую линию по развитию конкуренции на внутреннем рынке и его защите от контрабанды и контрафакта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании о ситуации в сфере легкой промышленности он отметил, что производители должны не только пройти нынешний «непростой этап», но и запускать долгосрочные инвестиционные программы.

«Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию: на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции», - сказал президент.

Путин также отметил, что государство нацелено на поддержку тех компаний, которые работают «в белую», заботятся о своих сотрудниках и вкладываются в развитие.