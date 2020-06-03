Вокруг света за 216 дней: парусник «Паллада» прибыл во Владивосток после путешествия

Экипаж фрегата «Паллада» встретили сегодня во Владивостоке. Участники кругосветного путешествия «Паруса мира» обогнули Землю за 216 дней.

Парусник покинул родной порт в середине ноября, и, оставив за кормой воды трех океанов, пришвартовался у главного причала Тихоокеанского флота.

За это время фрегат пересек Тихий океан, обогнул мыс Горн, через Атлантику дошел до Кейптауна, посетил Маврикий, Сингапур и Пусан. Кругосветка была посвящена 200-летию открытия нашими флотоводцами Антарктиды, а также 75-летию Великой Победы.

Вместе с «Палладой» во Владивосток зашел еще один участник экспедиции - барк «Седов», но его путешествие продолжается: предстоит долгий путь в порт приписки - Калининград. Сегодня там встречают парусник «Крузенштерн». За полгода он совершил трансатлантическое плавание - дважды пересек экватор, побывав в общей сложности в четырех странах.