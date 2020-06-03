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В Подмосковье открываются салоны красоты, солярии и бани

Тамара Астапенкова
01:45 03.06.2020
В регионе возобновляется производство кинофильмов и видеофильмов, а также издание звукозаписей.
В Подмосковье открываются салоны красоты, солярии и бани
© Фото: Илья Тимин РИА Новости

Со среды, 3 июня, в Подмосковье открываются салоны красоты и спа-салоны, солярии, бани, душевые, массажные салоны и другие предоставляющие очные услуги  организации, помещение которых имеет площадь до 400 квадратных метров и отдельный вход. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Также в регионе возобновляют работу спортивные объекты, на которых можно проводить тренировки спортсменов сборных команд России и профессиональных клубов. Открываются библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

«Организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи посредством официального сайта или по телефону», - говорится в постановлении.

В Подмосковье возобновляется производство кинофильмов, видеофильмов, а также издание звукозаписей. Работа разрешена при условии, что в помещении будут присутствовать не больше 50 человек.

Ранее в Московской области разрешили верующим присутствовать на богослужениях, которые будут проводиться на открытом воздухе. Храмы можно посещать вне службы.

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