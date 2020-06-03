Прогулки, занятия спортом и начало работы непродовольственных магазинов: как Россия выходит из ограничений по коронавирусу

Сразу в нескольких регионах России с сегодняшнего дня частично снимают ограничения, связанные с коронавирусом. В Московской области начнут работу бани, парикмахерские и компании по ремонту компьютеров. Важное условие - в помещениях должен быть отдельный вход, а в салонах красоты мастера и клиенты обязаны носить маски. Также в Подмосковье открывают храмы.

К первому этапу снятия ограничений переходит Калужская область. В регионе разрешены прогулки на улице, а также занятия спортом на открытом воздухе. Открываются магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. Калужские салоны красоты также возобновят прием клиентов.

Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила стартовать поэтапному снятию ограничений и в Орловской области. Там начинают работу предприятия сферы услуг, но, как и в других регионах, сохраняется требование по площади и отдельному входу. Кроме того, люди, находящиеся внутри, обязаны соблюдать безопасную дистанцию.

А в репетиционных залах Мариинского театра снова зазвучала музыка. После двухмесячного перерыва к занятиям приступили балетные солисты. Пока работа идет только в режиме индивидуальных занятий. У станка - лишь один артист, с которым занимается преподаватель. До сегодняшнего дня все репетиции труппы Мариинки проходили дома, на самоизоляции.