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Прогулки, занятия спортом и начало работы непродовольственных магазинов: как Россия выходит из ограничений по коронавирусу

Роман Захаров
14:38 03.06.2020
Ряд российских регионов 3 июня ослабил ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сразу в нескольких регионах России с сегодняшнего дня частично снимают ограничения, связанные с коронавирусом. В Московской области начнут работу бани, парикмахерские и компании по ремонту компьютеров. Важное условие - в помещениях должен быть отдельный вход, а в салонах красоты мастера и клиенты обязаны носить маски. Также в Подмосковье  открывают храмы.

К первому этапу снятия ограничений переходит Калужская область. В регионе разрешены прогулки на улице, а также занятия спортом на открытом воздухе. Открываются магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. Калужские салоны красоты также возобновят прием клиентов.

Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила стартовать поэтапному снятию ограничений и в Орловской области. Там начинают работу предприятия сферы услуг, но, как и в других регионах, сохраняется требование по площади и отдельному входу. Кроме того, люди, находящиеся внутри, обязаны соблюдать безопасную дистанцию.

А в репетиционных залах Мариинского театра снова зазвучала музыка. После двухмесячного перерыва к занятиям приступили балетные солисты. Пока работа идет только в режиме индивидуальных занятий. У станка - лишь один артист, с которым занимается преподаватель. До сегодняшнего дня все репетиции труппы Мариинки проходили дома, на самоизоляции.

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