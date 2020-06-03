В РСТ рассказали о снижении цен на летний отдых в России в текущем году

Средняя стоимость летнего отдыха на двоих взрослых человек в отелях Сочи и Крыма в 2020 году составит около 20-30 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его мнению, из-за снижения туристического потока цены не вырастут по сравнению с прошлым годом, а могут даже снизиться на 10-15%. Подорожание возможно в августе, но и оно не будет критичным.

Юрий Барзыкин подчеркнул, что сейчас сложно говорить о выездах за рубеж российских туристов. Эксперт отметил, что ряд стран открывает границы, но предъявляет строгие требования к приезжающим, которым россияне могут не соответствовать, пишут "Известия".

При этом, как заявил Барзыкин, стоимость зарубежного отдыха в этом году будет начинаться от 88 тысяч рублей. Среди самых бюджетных направлений он назвал Тунис, Турцию и Грецию.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал дату открытия туристического сезона в России. Также, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство готовит к запуску новые направления и маршруты для внутреннего туризма.