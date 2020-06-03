Атака насекомых: опубликовано видео нашествия сибирского шелкопряда на леса в Якутии

В некоторых районах Якутии в огромных количествах обнаружены гусеницы сибирского шелкопряда, которые наносят серьезный вред хвойным деревьям. Об этом говорится в сообщении Минэкологии республики.

«На территории Мархинского участкового лесничества на границе с Намским лесничеством выявлен карантинный вредитель - сибирский шелкопряд. Предварительная площадь распространения вредителя составляет 700 га. Насекомое повредило породу лиственницы Даурской. На момент обследования объедание хвои составляет 30%... На территории Шестаковского участкового лесничества на границе с Хангаласским лесничеством на общей площади 1200 га также выявлен сибирский шелкопряд. На момент обследования объедание хвои составляет 45%», - информирует ведомство.

Пользователь социальных сетей ранее разметил в Интернете ролик, на котором запечатлено, что листья и хвоя деревьев буквально усыпаны насекомыми-вредителями. Как утверждает автор видео, он снял такую картину недалеко от Якутска.

На запись моментально отреагировали сотрудники местного лесничества, которые вышли в рейд с проверкой. По результатам проверочных мероприятий был оформлен документ о выявлении повреждений насаждений насекомыми, который сразу направили в Якутский филиал ФБУ«Рослесзащита».