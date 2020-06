Ученые обнаружили место с самым чистым воздухом на Земле

Эксперты из Университета штата Колорадо и их коллеги из Австралии назвали регион с самым чистым воздухом на Земле.

Проведя ряд исследований, ученые пришли к выводу, что наиболее чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном — совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду.

Судно со исследователями проделало путь от Тасмании до ледников Антарктиды. Во время своего путешествия ученые брали пробы воздуха. Экспертов заинтересовали бактерии, по которым они могли определить свойства нижней атмосферы. Более того, авторы исследования отметили, что почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов, пишет журнал Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

«Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла», - рассказали ученые.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор провел анализ качества воздуха в нескольких российских городах. Более чем в половине из них за время действия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, оно изменилось в лучшую сторону.